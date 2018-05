Polisen stängde E14 i Borgsjö – stor insats mot vägbrott: "Ett 30-tal personer på plats"

Polisens pågående insatsvecka på temat "brott på väg" märktes tidigare i veckan klart och tydligt i Borgsjö.

Under ett antal timmar leddes all östergående trafik av E 14 för kontroll, och det under en av de största polisinsatserna som skett i Ånge kommun i modern tid.

– Totalt är vi ett 30-tal personer på plats, säger Andreas Zehlander, gruppchef Polisen Ånge.