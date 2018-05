ST för 50 år sedan: Nytt svenskt rekord av Njurundaskytt och SM-guld för IFK-juniorer

37-årige Åke Bergman från Njurunda skrev skyttehistoria i går. När han med 199 poäng av 200 möjliga noterade nytt svenskt rekord vid Köpmannaträffen i Njurunda. 19 tior och en enda nia, vilken han sköt i sista stående i andra serien. I korthet kan tävlingsformen, där rekordet noterades, beskrivas så här: Precisionsskytte med gevär, avstånd 300 meter. Dubbelserie omfattande 10 liggande, 6 knästående och 4 stående moment. Det tidigare rekordet lydde på 197 poäng, noterat av Bo Engström Niemisel. Åke Bergman började skjuta för 22 år sedan, och har som främsta merit tidigare ett förbundsmästerskap för Västernorrland. Vid SM i Karlstad i fjol placerade han sig som elfte man. Det segerresultat som då uppnåddes, 388 poäng på två dubbelserier, tangerade Åke Bergman i söndagens mästerskapstävling.

Med drygt 17 sekunders marginal hemförde IFK Sundsvalls juniorer, Per Backström, Dick Näsberg och Benny Frengen, lagmästerskapet vid terräng-SM i Sundbyberg. Individuellt kom grabbarna på 11:e (Per), 12:e (Dick) och 18:e (Benny) plats på den 4000 meter långa banan. Ende seniordeltagaren, från IFK, Curt Bertilsson, blev elfte man på 12000 meter. Per Backström och Dick Näsberg löpte praktiskt taget sida vid sida över mållinjen. Båda fick tiden 14.08. Benny Frengen klockades för 14.26.

Medelpads blivande (?) simmarkung – Pär Eriksson från Timrå AIF – tog ett steg närmare tronen genom att radera ut ett gammalt rekord ur distriktstabellen vid TAIF:s egen rekordgala i Timrå simhall. Det var Ingvar Erikssons gällande notering på 400 m medley – 5.18,2 – som sänktes med inte mindre än sju sekunder.