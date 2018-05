Annica, Liliann och Urban vinnare i Timrå kommuns vykortstävling – se deras alster här

– Det var fantastiskt roligt att ta del av bilder som inkom och att få se hur de har valt att återge sitt Timrå, säger Ewa Lindstrand (S), kommunstyrelsens ordförande och jurygruppens ordförande, i ett pressmeddelande.

Vykorten har skickats till tryckeriet och de kommer bland annat att finnas till försäljning på turistbyrån i sommar. Vinnarna belönas med en middag och entré till årets Folkan Waterfront.

Här är de tre vinnande bidragen och motiveringarna:

Båt & bro, Urban Rudholm: "En bild med både stillhet och rörelse –signifikativa kännetecken i Timrå – vi erbjuder lugn och ro men närhet till puls och upplevelser. Vi ror saker i land i Timrå!"

Paraplyer, Liliann Hellberg: "Lekfullhet och mångfald när Folkanhjärtat flyttar scenen från Söråker till Timrå. En färgstark bild som beskriver något mer, här får alla plats – the Sky is the Limit!"

Bro, Annica Westerlund: "Ett magiskt ljus med enkel och ren komposition som speglar möjligheter – här möts dåtid i nutid på en plats full av historia där vi skapar själ och passion för framtiden. Fagerstranden - då ett industriområde – nu ett uppskattat rekreationsområde!"